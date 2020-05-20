الصناعة والتجارة تطلق برنامج تثقيف تعاوني





أطلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم برنامج تثقيف تعاوني (كوب 93) عبرالإدارة العامة للتعاون باشراف مركز التدريب والتنمية التعاوني ورعاية وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني.

ويكون البرنامج وفق مجموعات عمل محددة في كل الولايات للتنشيط وتفعيل الحركة التعاونية، كما ان التسجيل فيه مستمرومتاح.

ويهدف البرنامج الي التثقيف بالنموذج التعاوني وفق موجهات الإتحاد التعاوني الدولي (ICA) ومقاربة النوع الإجتماعي بإتاحة فرص متساوية للإناث بالإضافة لبدء حوارقاعدي فعال للتنشيط وتفعيل الحركة التعاونية وبدء تكوين نواة للشبكة من التعاونيين في كل ولايات السودان.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج جاء للإستفادة من الحوار المجتمعي الذي أعقب تنفيذ برنامج من المنتج للمستهلك في 93 نقطة سكنية، عن أهمية التعاونيات.

وللإستفادة من الإصلاحات التي تمت علي الأجور، والدفع بالمساهمة بجزء منها في أسهم تعاونية حسب الرغبة ووفق الأسس والمبادئ التعاونية بالاضافة الإستفادة من الدعم المباشر (UBI) والذي ستطبقه وزارة المالية، والدفع بالمساهمة في أسهم تعاونية حسب الرغبة ووفق الأسس والمبادئ التعاونية وخلق فرص عمل لشباب الثورة، ودعم سياسات النمو الإحتوائي .

سونا

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