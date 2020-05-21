هاشم مطر: اجراءات المركزي ستسهم فى معالجة اثار كورونا اقتصاديا





اكد المهندس هاشم صلاح مطر رئيس مجلس التسيير باتحاد عام اصحاب العمل السوداني تاثيرات الظرف الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا علي كافة قطاعات الاعمال بالسودان وعلي الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس تسييرالاتحاد فى تصريح لـ(سونا) ان الاتحاد ظل الى جانب مساهمته العينية والمادية الفاعلة فى الجهود الرسمية والشعبية لمكافحة وباء فايروس كورونا ظل مهموما بقضايا ومشاكل قطاعاته فى مجالات انشطة القطاع الخاص المختلفة التي تاثرت سلبا لافتا الى حصر تلك المشاكل ودراستها واعداد مقترحات تمكن من تسيير الانشطة الاقتصادية للمساهمة فى تخفيف معاش الناس وانعاش النشاط الاقتصادي.

واشار مطر الى التجاوب الكبير الذي وجدوه مع الاجهزة المختصة فى الدولة لمعالجة القضايا والمشاكل التي تم حصرها والتشاور والتنسيق المشترك عقب متابعتها مع المسئولين والذي افضي الى اتخاذ عدد من الاجراءات الاقتصادية للتخفيف من اثار جائحة كورونا علي الشركات وكافة الانشطة التجارية خاصة فيما يلي اجراءات وقرارات البنك المركزي الاخيرة لافتا الى انها ستسهم فى معالجة الكثير من القضايا الشائكة التي تعرض لها القطاع الخاص خلال فترة اجراءات الحظ الشامل بسبب جائحة كورونا مؤكدا ان مجلس التسيير ومن خلال غرفة عمليات دائمة سيظل يتابع ويرصد المستجدات وايجاد المعالجات لكل الاثار السالبة التي تفرزها المرحلة الحالية مجددا مواصلة جهود الدعم الذي ظل يقدمه القطاع الخاص لمكافحة جائحة كورونا ودعم الاقتصاد الوطني حتي تتخطي البلاد هذة المرحلة الحرجة.

وثمن مطر الاتفاق علي عمل المصارف لايام الخميس والجمعة والسبت بدوام كامل مبينا ان الخطوة تسهم فى تسهيل اجراءات التعاملات المالية مع الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المطلوبة للموظفين والعملاء لافتا الى ان هنالك بروتوكول صحي تم وضعه لفروع البنوك بالتنسيق مع المنصة السودانية لجائحة كورونا يجري تعميمة علي كل البنوك حول كيفية التعقيم واستقبال العملاء واستلام الاموال بما يعزز من انفاذ الاجراءات والاشتراطات المطلوبة.

سونا

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