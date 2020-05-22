استعدادات للبدء في تنفيذ المسح الصناعي قريبا





ناقش اجتماع ضم السيد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والسيد علي محمد عباس مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الاستعدادات المشتركة للبدء قريبا في تنفيذ المسح الصناعي الشامل والذي يلعب دورا كبيرا في رسم الخارطة الصناعية للبلاد وتوفير مؤشرات واحصاءات دقيقة للقطاع الصناعي .

و أمن الإجتماع الذي انعقد امس بالجهاز المركزي للاحصاء على ضرورة الإستفادة من برنامج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي المشترك بين الوزارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)

مما يذكر أن آخر مسح صناعي شامل تم في السودان كان في عام 2003م.

سونا

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