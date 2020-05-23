شاهد بالصورة.. جدلاً واسعاً بالسودان بسبب مواطن قام بكتابة اسم “حمدوك” على الأرض مستخدماً الأوراق المالية فئة “500” جنيه تعبيراً عن فرحته بزيادة راتبه





لاقت صورة متداولة على نطاق واسع بالسوشيال ميديا وعدد من مواقع التواصل السودانية جدلاً كثيفاً, بل وتصدرت المشهد وأصبحت من بين أكثر الصور تداولاً عبر منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد قام موظف حكومي بكتابة اسم رئيس الوزراء “حمدوك” على أرضية منزله مستخدماً العملة الورقية فئة “500” جنيه.

ووفقاً لما نقل محرر كوش نيوز من عدد من الصفحات الناشرة للصورة فإن تصرف الموظف جاء تعبيرا عن فرحته العارمة وشكره لرئيس الحكومة لزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام.

وانتقد عدد كبير من المعلقين الأمر, ويرى الكثير من المنتقدين أن هذا السلوك غير مقبول على اعتباره مسيء للعملة الوطنية ويضر بها.

بينما رد مدافعين بعبارة “الموضوع عادي” والراجل فرحان وأراد أن يشكر رئيس الوزراء بطريقته الخاصة ولو أنها جاءت عفوية ولكنها مقبولة, وذلك على تعبيرهم.

الخرطوم _ النيلين

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