الوحش الجميل… بطلة مصارعة تفقد حياتها بعمر 22 عاما





صدم عشاق المصارعة بوفاة واحدة من أشهر أبطال النزال في العالم، اليوم السبت، مع غموض حول أسباب الوفاة، خصوصا أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاما فقط.

وتم تأكيد وفاة البطلة اليابانية، هانا كيمورا، صباح اليوم، وهي إحدى أبطال رابطة المصارعة النسائية في اليابان عن عمر يناهز 22 عاما فقط.

وصدم المتابعون بهذا الخبر، خصوصا أن البطلة لم تعاني من أي مشكلة صحية سابقا بحسب موقع “japantimes” الياباني.

ونعى أبطال المصارعة هانا وعبروا عن حزنهم الشديد لخسارتها وقالت البطلة كارين جلينون في تغريدة لها “من الجميل رؤية كل هذا الحب لهانا، لنتذكر أنها كانت وحش جميل، نحبك هانا”.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، كانت كيمورا الضحية الأخيرة للتسلط والتنمر الذي مورس ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد غردت على الصور السيئة بنفسها في الفترة التي سبقت وفاتها.

وقالت قبل وفاتها: “شكراً لكل من دعمني”. “أنا أحبكم، أنا آسف، لا أريد أن أكون إنسانًا بعد الآن…. شكرًا للجميع، أحبكم. إلى اللقاء”، فيما لم يظهر أي تأكيد رسمي حتى الآن يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة البطلة.

وتعتبر كيمورا ابنة لعائلة امتهنت المصارعة، ودخلت ابنتهم عالم الاحتراف بعمر صغير منذ عام 2016، وشكلت حالة فريدة ونجمة صاعدة في الحلبات اليابانية، وقالت المعلقة الشهيرة والعالمية ديف ميلتزر في تغريدة لها أن مؤسسة “ستاردوم” كانت تخطط لجعلها نجمة رئيسية من نجوم العالم.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





