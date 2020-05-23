وزير المالية يبشر بفرحتين الهيكل الراتبي الموحد واسترداد ممتلكات الشعب





– بشر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي الشعب السوداني بفرحة الهيكل الراتبي الموحد وبفرحة استرداد ممتلكات الشعب من النظام البائد .

وقال البدوي فى تصريحات صحفية ان الهيكل الراتبي الموحد اعاد حقوق مسلوبة لفئة مقدرة من منسوبي الخدمة العامة ، مشيرا الى فرصة الاعلام الكبيرة لتبصير الرأي العام بحجم الإستلاب والجهود المقدرة التى بذلتها اللجنة في استرداد الممتلكات .

واكد اهتمام وزارته بلجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال مشيرا للجولة التى تمت اليوم للمرافق التي استردتها اللجنة من أجل تبصير الرأي العام بالعمل الوطني الكبير الذي قامت به هذه اللجنة ولتعريف الشعب السوداني بالمقدرات والممتلكات التي تم استردادها لهم بعد ثلاثين عاما من الستلاب .

وهنأ البدوي الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك معربا عن امله ان يعود علي البلاد باليمن والبركات و ّأن يرفع عنها هذه جائحة الكرونا وان يعم الاستقرار والسلام والرخاء والتقدم الاقتصادي والتحول الديمقراطي بالبلاد .

سونا

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