البدوي:لجنة ازالة التمكين تحقق أهداف ثورة ديسمبر





اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي ان لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تسهم فى تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في اطار قانون يراعي الحقوق.

واشار البدوي فى تصريحات صحفية خلال تفقده عدداً من المرافق والمؤسسات التى تم استردادها مؤخرا،الى أن اللجنة تعمل بقانون واضح وشفاف ،مشيرا الى وجود آلية للطعون باللجنة وقانون منسجم مع الوثيقة الدستورية و مجاز من قبل المؤسسات الدستورية .

واضاف قائلا” سندير هذه الممتلكات في اطار صندوق سيادي سوداني يستند إلي المعرفة والعلم” كاشفا عن تقديم ثلاثة خبراء قانونيين بمشروع لتنظيم هذه الممتلكات في اطار صندوق سيادي .

وابان وزير المالية ان مدير عام الحسابات القومية ايضا تقدم بمساهمة فى هذا لمجال فضلا عن ان وزارة العدل تعكف على تأطير كل هذه الاجراءات بقيادة الدكتور نصر الدين عبد الباري بقانون سيصدر قريبا .

واكد البدوي ان العقارات والمؤسسات التى تم استردادها سترفد الموازنة العامة في ظل جائحة كورونا مما يمكنا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم حفاظا على المكتسبات التي تمت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرها .

سونا

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