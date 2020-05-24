التعايشي يدشن معمل فحص فيروس كورونا بنيالا





هنا الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الشعب السوداني بكل فئاته وقطاعاته بالانتقال الى مربع جديد من السلام والتعايش والتنمية والرفاهية بكل البلاد بصفة عامة وللاهل بدارفور بصفة خاصة .

واضاف لدى تدشينه اليوم معمل فحص فايروس كورونا بمركز دارفور لمكافحة الأمراض السارية وغير السارية بنيالا، ان الأحزان بدارفور يجب الا تقف حائلا دون تحقيق التطلعات والطموحات وبناء الأمل في نفوس كل أفراد المجتمع ، مشيرا الى أن المعمل يجسد قدرة الإنسان بالقيادة والارادة وحبه للخير واصراره على البناء والتطور ، لافتا الى ان المركز سيعمل على تدريب مختلف كوادر المختبرات الطبية والمعملية لكل الامراض .

واعتبر التعايشي هذا الانجاز رسالة مهمة تعكس عزيمة اهل الولاية للعمل في صمت لتحقيق تطلعات ابناء دارفور برغم الحرب والصر.

سونا

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