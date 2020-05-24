صندوق اعمار النيل الأزرق يدفع بمعينات لمجابهة كورونا





تسلم د. عبد العظيم أحمد رزق المدير العام لوزارة الصحة والتنمية اﻹجتماعية المكلف بولاية النيل الازرق اليوم دعم صندوق إعمار ولاية النيل اﻷزرق المتمثل في معينات حماية للكوادر الطبية ومعقمات وكمامات بالإضافة لمعقمات اﻷسطح

وامتدح دكتور عبد العظيم أحمد رزق في تصريح (لسونا) مبادرة صندوق إعمار ولاية النيل اﻷزرق ودوره الرائد. و الدعم المتواصل لأنشطة الصحة بالولاية لمجابهة جائحة كورونا

وأكد د.عبد العظيم أهمية تضافر الجهود للحد من إنتشار الفايروس معربا عن أمله أن تتعافى الولاية والبلاد من الجائحة

سونا

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