المركزي يعلن عن اصدار عملة نقدية فئة200 جنيه (الطبعة الثانية)





بموجب احكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة واستنادا إلى سلطات بنك السودان المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بهذا يعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة انه قد طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه الطبعة الثانية بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية:

مضمون الورقة : السكن والسكان.

لون الورقة الأساسي هو اللون الاصفر

العلامة المائية: صقر الجديان والرقم 200

تتضمن الواجهة صورمباني مختلفة

الرقم 200 أعلى اليسار وادني اليمين

الملمس الخشن للورقة صور المباني والمساكن وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(مائتا جنيه سوداني)

صورة الكامنة CBOS تظهر عند امالة الورقة

النظائر المتطابقة صورة قفل قديم (طبلة)

علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة

الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار

صورة مقعد (بنبر) يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند إمالة الورقة

خلفية الورقة تتضمن صورة سكان ولوح شرافة

سونا

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