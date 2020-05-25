الجزيرة تكمل إستعداداتها لفصل الخريف





أكد دكتور نجم الدين الأمين المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة أن وزارته قد أكملت كافة إستعداداتها لمجابهة فصل الخريف الذي يبشر بأمطار غزيرة في هذا العام ، مؤكدا تسخير كل إمكانات الوزارة وآلياتها وعامليها لتقليل الآثار السالبة للخريف بالتعاون مع الشركاء(الوزارات والهيئات ووزارة الري والمشاريع القوميه والعمل الطوعي منظمات المجتمع المدني وغيرها) .

وقال د. نجم الدين في تصريح (لسونا) أن هيئة الطرق والجسور والحفريات بدأت في تنفيذ برنامج متكامل لطوارئ الخريف عبر الردميات الأساسية بالقرى وإيصالها بالطرق القومية والأسفلتية .

وعزا الأمين المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بالجزيرة ضعف الإمداد المائي في بعض مدن الولاية لإرتفاع درجات الحرارة وزيادة الإستهلاك اليومي من المياه خلال فصل الصيف ، وأعلن نجم الدين عن دخول عدد من الآبار ومحطات المياه الصغيرة للخدمة في أحياء حبيب الله ، بركات الجعليين بمحلية مدني وغيرها مما أدى لإستقرار كبير في الإمداد المائي ، وأكد إلتزام هيئة مياه الولاية إيصال المياه الصالحة للشرب وبصورة مستمرة لجميع أنحاء الولاية .

سونا

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