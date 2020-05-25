التأمين الصحي يسلم معدات حماية شخصية لصحة غرب كردفان





سلم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع غرب كردفان اليوم معدات حماية شخصية لوزارة الصحة بالولاية تمثلت في عدد (54) لبسة واقية من كورونا مزودة بالكمامات والنظارات وأقنعة الوجه.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية الوسطى للتأمين الصحي ممثل الصندوق دكتور مجاهد سلمان أحمد أن تسليم المعدات يأتي ضمن الدعومات المتواصلة التي يقدمها الصندوق لوزارة الصحة في إطار جهودها لمجابهة جائحة كورونا ، مؤكدا تكامل الأدوار بين الصندوق والوزارة من أجل خدمة مواطني الولاية ، متعهدا بمواصلة دعم التامين الصحي لوزارة الصحة في كافة المجالات.

من جهته أشاد د. أحمد إبراهيم اسماعيل مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ممثل المديرالعام بالدعم الذي قدمه التأمين الصحي للوزارة مؤكدا على الشراكة القوية بين المؤسستين ، مبينا أن المعدات التي تم استلامها سيتم توزيعها بناء على الحاجة الماسة لها حماية للكوادر الصحية من جائحة كورونا .

سونا

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