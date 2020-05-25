استعدادات مبكرة للموسم الزراعي بغرب كردفان





-اكد المهندس عوض الله محمد كرشوم المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بغرب كردفان ان وزارته قد إستعدت لدخول الموسم الزراعي بشكل جيد وان الفترة عقب العيد ستشهد صيانة اكثر من ثلاثين جرارا زراعيا بالاضافة الي بعض الآليات الانتاجية الاخرى .

وابان كرشوم في تصريح (لسونا) ان حكومة الولاية وفرت اربعة ملايين جنيه بهدف التحضير للموسم وصيانة الآليات الزراعية .وقال ان وزارة الانتاج تستهدف هذا الموسم زراعة تسعة ملايين فدان بكل محليات الولاية مبينا ان العام الماضي تمت فيه زراعة ثمانية ملايين فدان وحققت نجاحات كبيرة في مختلف المحصولات الزراعية ..

واوضح ان نسبة 90% من المدخلات الزراعية يتم توفيرها عبر المزارع المحلي وان حاجة الولاية من التقاوي المختلفة التي توفرها الوزارة الاتحادية تقدر بعدد 2.400 طن بالاضافة الى 136.000برميل جازولين لتغطية كافة عمليات الزراعة والحصاد بالموسم الزراعي.

وابان المهندس كرشوم بأن عدم وجود إدارة قطاع للبنك الزراعي بالولاية يعيق كثيرا من عمليات تمويل المزارعين مشيرا في هذا الصدد الى وجود ثمانية افرع للبنك الزراعي بغرب كردفان ووزارته لم تتعرف على حجم التمويل المصرفي حتي الآن .

وأضاف المدير العام لوزارة الانتاج أن وزارته تسعى لتحقيق هدف استراتيجي هذا العام يتمثل في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الاعاشي التقليدي الى قطاع تحركه الآليات وسلاسل القيمة وآليات السوق الاقتصادي وذلك من اجل تحقيق زيادة الانتاج وتخفيف حدة الفقر بجانب توفير الأمن الغدائي وصولا لمرحلة الاكتفاء الذاتي والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

سونا

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