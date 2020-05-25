والي شرق دارفور يتفقد مستشفى الضعين والقوات النظامية بالولاية





قدم ضباط وضباط الصف وجنود الفرقة عشرين مشاه بولاية شرق دارفور التهاني وتبريكات عيد الفطر المبارك لوالي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل ابوبكر محمد حاج وذلك خلال زيارته لمباني الفرقة

ودعا الوالي القوات المسلحة الى تسخير كافة الامكانيات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من انتشار فايروس الكورونا.

وتفقد سيادته قطاع قوات الدعم السريع بالولاية مقدما تهاني العيد مثمنا أدوارهم الكبيرة في حفظ الأمن وتقديم المعينات اللازمة للقطاع الصحي في كافة الأزمات وفي الوقت ذاته اشاد المزمل بفوات الدعم السريع في الضبطية الكبيرة التي تم ضبطها في حدود الولاية مع دولة جنوب السودان التي كانت تحتوي على سلع استراتيجية ومحروقات .

كما تفقد الوالي في سلسلة زياراته جهاز المخابرات العامة ورئاسة قوات الشرطة بجانب مستشفى الضعين الذي شهد فيه تدشين برنامج فرحة العيد الذي نفذه ديوان الزكاة للمرضى كما وقف من خلاله على سير أعمال البناء والتشييد الجارية بحوادث المستشفي بجانب الاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات العلاجية بكافة أقسام مستشفى الضعين التعليمي

وأوضح أمين ديوان الزكاة بالولاية ادم مختار إدريس ان برنامج فرحة العيد يأتي ختاما لبرامج شهر رمضان والذي شمل توزيع المساعدات والمعينات للمرضى بمستشفى الضعين وبعض الكوادر الطبية بجانب تقديم مساعدات للنزلاء الغارمين بسجن الضعين فضلا عن دعم المرتكزات الأمنية مشيرا الى جهود حكومة الولاية في بسط الأمن والاستقرار الذي انعكس إيجابا على العمل الزكوي .

ومن جانبه استعرض ممثل دافعي الزكاة بالولاية الأستاذ السر جلال البرامج التي نفذت خلال الشهر الكريم تجاه الشرائح الضعيفة مؤكدا عزمهم على المضي قدما في تقديم المساعدات بالتنسيق مع ديوان الزكاة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف السر أنهم وضعوا خطة لدعم المبادرة المجتمعية لأبناء شرق دارفور للحد من انتشار فايروس كورونا بكافة ارجاء الولاية.

سونا

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