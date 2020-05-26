خطة لتأمين شاطئ النيل الابيض بمحلية جبل اولياء





أعلنت لجنة تنسيق شؤون الأمن بمحلية جبل أولياء خلال اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عماد الدين خضر محمد عن خطة اطارية لتأمين شاطئ النيل الابيض ومنع الظواهر السالبة وقيام الرحلات الترفيهية والحفلات والاستحمام بشاطئ النيل خاصة بمناطق ودالعقلي وخزان جبل أولياء والأحياء المتاخمة للنيل ، تفاديا للتجمعات والازدحام ، اتساقا مع ظروف فرض حالة الطوارئ الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية لوقف تفشي فيروس كورونا .

وكشفت اللجنة عن تقسيم المحلية لقطاعين ميدانين بالكلاكلات وجبل أولياء بإشراف مدير شرطة المحلية العميد حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين وبقيادة ضباط برتبة العقيد وبمعاونة رؤساء الاقسام والدوريات والأجهزة الأمنية والشرطة المجتمعية . وأكدت اللجنة على هدوء واستقرار الوضع الامني بالمحلية .

وفي سياق متصل قدم المدير التنفيذي للمحلية عماد الدين خضر تقريراً حول سير العمل والأداء بالمحلية خلال عطلة العيد والمعالجات الجارية لمشكلة شح المياه بواسطة هيئة المياه .

وأكدت المحلية توفير الكميات اللازمة لتغطية الاحتياجات من الدقيق وتخصيص طلمبات لتزويد الآليات والمشاريع بالوقود ، وأعلنت المحلية عن خطة للعمل بالمصارف الرئيسية ومجرى النيل بالتنسيق مع الوزارة ، مع الشروع في تطهير المصارف من النفايات ، ولفتت المحلية الى أن العمل جار حاليا مع قوى الحرية والتغيير لتشكيل لجان الخدمات ولأهميتها ودورها في إنفاذ التنمية والخدمات .

سونا

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