محلية امدرمان توفر كرتونة المواد التموينية للأسر المتأثرة بالحظر





اكد المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الاستاذ أحمد السماني اهتمام المحلية بتوفير كرتونة المواد التموينية للأسر ذات الدخل اليومي المتأثرة بالحظر الصحي لجائحة كورونا بوحدات الريف الجنوبي للمحلية و بطاقة الصراف الآلي لبقية الأسر بالوحدات الاخرى.

ووجه لدى ترؤسه الاجتماع التحضيري لاستلام الكراتين والبطاقات وجه الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية ومدراء الوحدات ومنسقي لجان الخدمات بضرورة إحكام التنسيق لإيصال الكرتونة والبطاقات لمستحقيها، لافتاً الي استمرار دعم هذه الأسر شهرياً وطيلة فترة الحظر بشكل مستمر مشدداً على توزيع الكرتونة والبطاقات فور وصولها للوحدات الادارية ليتم توزيعها عبر مدير الوحدة ومسؤول التنمية الاجتماعية ومنسقي لجان الخدمات بالمحلية مع تأمينها عبر شرطة الوحدة الادارية المعنية

سونا

شارك الموضوع :





