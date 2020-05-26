قافلة مبادرة سنجة لدعم مراكز العزل بالمكملات الغذائية تصل سنار





وصلت مدينة سنار صباح اليوم قافلة مبادرة مدينة سنجة لمد ودعم مراكز العزل بالمكملات الغذائية.

وقدمت كميات كبيرة من الفواكه لمركز العزل الصحي بسنار لمساعدة المعزولين في المركز بتقوية المناعة لمقاومة الوباء.

وكان في استقبال القافلة بسنار الاستاذ الماحي محمد سليمان رئيس لجنة التقويم والعمل الميداني بمبادرة نداء سنار لمجابهة كورونا الذي رحب ترحيبا كبيرا بالقائمين بأمر المبادرة وثمن جهود شباب سنجة واهالي سنجة في دعم مراكز العزل بالمكملات الغذائية .

وأوضح لسونا الأستاذ محمود عبد الوهاب محمود الزين القيادي بمبادرة سنجة لدعم مراكز العزل بان المبادرة تضم عدداً من الناشطين في العمل الطوعي بولاية سنار وتستهدف تقديم الدعم بالمكملات الغذائية لكل مراكز العزل في السودان مشيرا الي أن المبادرة وجدت تجاوبا كبيرا من مجتمع سنجة الذين قدموا الدعم حتي تحقق النجاح لمهمتها .

وأوضح أن المبادرة في هذه المرحلة تستهدف مركزين للعزل في ولاية سنار وأربعة مراكز بولاية الجزيرة وخمسة مراكز بولاية الخرطوم واكد ان المبادرة ترسل عدة رسائل للسودانيين اهمها ضرورة تضافر جهود المجتمعات المخلتفة لتقديم الدعم الممكن لوزارة الصحة مشيرا إلى اننا ورثنا نظاماً صحياً متهالكاً و نواجه وباء قاتل عجزت اغلب الدول الغنية على مواجهته ،و اضاف اننا نقدم هذه القافلة قربانا لارواح شهداء ثورة ديسمبر كبداية ورسالة، معلناً عن استمرار القافلة لتغطية كل مراكز العزل في السودان وتقديم الدعم الغذائي اللازم

سونا

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