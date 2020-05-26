الشركة السودانية للموارد المعدنية:ارسال اول قافلة للمتاثرين في كادقلي





انطلقت قافلة الدعم الاولى للمتاثرين في ولاية جنوب كردفان لاغاثة اكثر من 11 الف شخص كدفعة اولى من الشركة السودانية السودانية للموارد المعدنية وذلك عقب الاحتكاكات المؤسفة التي افضت لنزوح مئات الاسر مع مقدم فصل الخريف

وقال رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالشركة دكتور صديق مساعد لسونا ان القافلة تحوي مواد إيواء (Shelter) دعما لاكثر من (11) الف نازح ومايفوق الثلاث الف أسرة نزحت من من اربعة مناطق سكنية وقروية بسبب النزاع الذي شهدته مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان في الأسبوع المنصرم،

وقال دكتور صديق مساعد ان الدعم يأتي في إطار مشروع المسؤلية المجتمعية لمناطق الإنتاج للعام 2020م وتلبية للاحتياجات الطارئة التي ناشدت حكومة ولاية جنوب كردفان متمثلة في واليها المكلف اللواء رشاد عبدالحميد والسيدة راوية كمال مفوضة العون الإنساني بالولاية. بتوفيرها.

واشار الى ان فريقا مشترك يقوده الدكتور مقدام خليل المدير بالانابة واخرون يعمل على تجهيز بقية الاحتياجات من المواد الغير غذائية (NFIs) كجزء من متبقي الميزانية المرصودة للمسؤولية المجتمعية من الشركة لولايات الإنتاج للعام 2020م.

تشير سونا الى ان احداث النزاع في المنطقة اودت بحياة حوالى خمسين وجرح مايقارب ال(49) نزوح حوالي ثلاث الف أسرةِ من أربعة قرية بها، ووصلت جملة المتأثرين حوالى 12 الف مواطن

ويزور المنطقة حاليا الفريق اول ركن شمس الدين كباشي،عضو مجلس السيادة الانتقالي عضو مجلس السيادة الانتقاليو في معيته عدد كبير من المسئولين بما في ذلك وزير شئوون الحكم الاتحادي الدكتور يوسف ادم الضي ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ مبارك اردول وذلك في اطار احتواء اثار المشكلة و ايجاد الحلول واعادة رتق النسيج الاجتماعي حيث عقد سيادته لقاءات عديدة مع كافة الاطراف .

سونا

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