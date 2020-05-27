وفد السيادي يقف على الاستعدادات للموسم الزراعى بسنار





وقف أعضاء مجلس السيادة برئاسة بروفيسور صديق تاور خلال زيارتهم لولاية سنار أمس علي استعدادات الولاية للموسم الزراعي الجديد ومطلوبات الموسم من تمويل و وقود ومدخلات انتاج .

وأكد والي سنار اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد خلال حديثة للوفد جاهزية الولاية للموسم الزراعي الجديد مشيرا إلي الانتاج الكبير الذي شهدته الولاية خلال الموسم الماضي خاصة انتاح القمح في العروة الشتوية .

والتقي الوفد بقيادات قوي الحرية والتغيير حيث اوضح لسونا الأستاذ الماحي محمد سليمان القيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير وفد مجلسى السيادة والوزراء استمع للقضايا المهه التى طرحتها قوي الحرية والتغيير حيث شملت تأخير هياكل الحكم المدني ، الموسم الزراعي الصيفي ومتطلباته وتنمية الثروة الحيوانية واستقرار الرعاة ، وكهربة المشاريع المروية إلى جانب تاهيل محطات البحوث الزراعية والحيوانية والصناعات التحويلة ودعم الخدمات الصحية والتعليم و خدمات مياه الشرب . بالاضافة الى موضوع اعادة الشركات والمصالح الحكومية .

ناقش الوفد مع الخيريه والتغيير أيضا تاخر اعلان نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام وتاخر محاكمات رموز النظام السابق .

ويضم الوفد الى جانب ومولانا رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة الدكتور علم الدين عبدالله وزير الثروة الحيوانية .

سونا

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