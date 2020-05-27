السودان يسد نقص الغذاء من اللحوم لبعض الدول العربية





اكد الدكتور خالد المقبول رئيس غرفة عمليات قطاع الثروة الحيوانية انسياب عمليات صادر اللحوم والابقارعن طريق الشحن الجوى لدول السعودية ومصر البحرين الكويت وقطر وسلطة عمان فى ظل نقص الغذاء نتيجة لجائحة كورونا مشيرا الى الاستفادة من فرصة توقف نقل الركاب الى نقل المواشى واللحوم عبر الطيران

وكشف فى تصريح( لسونا )عن اعتماد المملكة العربية السعودية لمسلخ شاهين للحوم بمحلية كرري بجانب مسلخ الكدور لصادر اللحوم لاستيفائها الاشتراطات الصحية

واعرب عن امله ان تدعم الدولة المسالخ الجديده التى تحت التشيد بمواصفات حديثة لستهم فى عمليات صادر اللحوم لتعظيم الفائدة

واشاد بالجهود التى بذلها وزير الثروة الحيوانية فى انسياب صادر الابقار واللحوم بالصورة المطلوبة

سونا

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