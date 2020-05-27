هيئة الطرق والجسور تقف على نظافة وفتح المصبات الرئيسية النيلية





وقف المهندس بلال ابوبكر مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المكلف وبرفقته مدير الادارة العامة للمشروعات المهندس الحاج محمد سليمان اليوم على نظافة وفتح المصبات النيلية الرئيسية بالنيل الازرق والنيل الابيض بمحلية الخرطوم ، حيث وقف على مصب الكرمك–التربية –مصب بتروناس الى جانب وقوفه علي مصب التدريب المهني وجامعة الخرطوم والكشافة والمك نمر

وقال مدير عام الهيئة ان هيئة الطرق والجسور بالولاية تقوم الآن بعمليات ازالة الطمي والحشائش بمحلية الخرطوم لتكملة فتح 25 مصب على النيل الازرق والنيل الابيض مؤكدا اهمية هذه الجهود والدور الذي تقوم به الهيئة في تصريف مياه المصارف الرئيسية والفرعية الى النيل موجها بتكثيف وزيادة ساعات العمل الى جانب الاهتمام بتجهيز وتوفير الآليات لتكملة متبقي اعمال المصبات بالولاية .

الى جانب ذلك شملت جولة مدير عام الهيئة اعمال تطهير ونظافة مصرف شارع المك نمر ومصرف 25 بالرميلة والحلة الجديدة مشددا على ازالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على المصارف الرئيسية مشيدا بالجهود والأعمال التي تمت حتي الآن بالمصبات ومصارف المياه .

سونا

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