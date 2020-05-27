قافلة مدينة سنجة لدعم مراكز العزل والمكملات الغذائية تصل الخرطوم





استقبلت ولاية الخرطوم اليوم قافلة مبادرة مدينة سنجة حيث كان في استقبالها عددا من مسؤولي وزارة الصحة الاتحادية

والتقي وفد المبادرة بوزير الصحة الاتحادي دكتور اكرم علي التوم ومدير ادارة الوبائيات ومسؤولة الصحة العالمية بالوزارة

واكد دكتور اكرم ن المبادرات هي شيم اهل السودان وهذا العمل ليس غريبا علي اهالي مدينة سنجة مشيدا بتفرد المبادرة وشكر كل من ساهم فيها مشيرا الي ان وزارة الصحة ستوفر تصاريح المرور والترحيل للولايات التي ستستهدفها المبادرة

وقال الأستاذ محمود الزين احد القائمين علي امر القافلة ان المبادرة جاءت تحت رعاية و دعم اهالي مدينة سنجة مشيرا الي انها ستكون مستمرة وبشكل متوالي حتي انجلاء الوباء وستعمل علي تغطية كل مراكز العزل في السودان مؤكدا ان الهدف الأساسي من المبادرة والقافلة هو تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمصابي الجائحة ورفع الروح المعنوية للكوادر الطبية والصحية

واختتمت القافلة اخر محطاتها بتوزيع المكملات الغذائية لكل مراكز العزل بولاية الخرطوم وزعت القافلة كميات غذائية لمراكز العزل بولاية سنار تحت إشراف مبادرة نداء سنار

ثم مراكز العزل بولاية الجزيرة تحت اشراف مسؤولي منصة محاربة الكورونا بولاية الجزيرة..

سونا

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