شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة بقوله: بضرب حقنة كل شهرين بـ 6000 دولار عشان أفتح لوني والمستطيع يمشي





أثار المطرب السوداني الشاب سجاد أحمد ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد تصريحاته الأخيرة والتي اعترف من خلاله بأخذه لحقنة تساعده على تفتيح لون بشرته.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد أثار سجاد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه الذي أدلى به خلال سهرة العيد على قناة أنغام الفضائية التي استضافته رفقة بعض الفنانات.

وأقر المطرب المثير للجدل بأخذه للحقنة رداً على سؤال المذيعة التي اتهمته بأخذ حقنة تفتيح البشرة, حيث فاجأ المذيعة والفنانات الحاضرات ومشاهدي القناة بتأكيده وإعترافه بأخذ الحقنة.

حيث قال في حديثه الذي رصده محرر كوش نيوز (نعم بضرب حقنة كل شهرين بي 6000 دولار عشان افتح لوني), وتابع: (المستطيع يمشي).

الخرطوم _ النيلين

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