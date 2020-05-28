الارصاد : ارتفاع درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن ترتفع درجات الحرارة العظمى و الصغرى في معظم انحاء البلاد ،مشيرة الى إحتمالية تأثر مناطق الشمال و الغرب اليوم بالغبار المثار .

وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة الفاشر وكانت 19 درجة مئوية مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 44 درجة وأدناها 28 درجة مئوية

وأوضح التقرير ان المراصد لم تسجل أي هطول للأمطار يوم أمس الأربعاء وحتي صبيحة اليوم الخميس موضحا ان الفاصل المداري يقع اليوم شمال كسلا، وكوستي جنوب كل من الدويم والابيض ونيالا ويتوقع ان يحافظ على موقعه خلال الـ24 ساعة القادمة

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في معظم انحاء البلاد .

سونا

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