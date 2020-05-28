هيئة مياه الخرطوم تنفي تلوث المياه بالحلفاية مربع 8





نفت هيئة مياه ولاية الخرطوم ما تردد في احدى منصات التواصل الاجتماعي عن حدوث تلوث لمياه الشرب في مربع 8 الحلفاية موكدة ان نتيجة التحاليل المعملية التي اجراها فريق من المعمل المركزي التابع للهيئة كشف خلو العينات التي اخذت من خزان محطة مياه الحلفايا وعدد من المنازل بمربع 8 من اي تلوث وان المياه سليمة ومطابقة للمواصفات السودانية

وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار انور السادات الحاج محمد ان المياه المنتجة من المصادر تخضع لراقبه صارمة في كل المراحل حتي تضخ في الشبكة مشيرا الي وجود معامل مجهزة بالمناطق الثلاث الخرطوم وام درمان وبحري ومحطة مياه المناره تؤدي دورها في التنقية والتعقيم والمعالجة علي الوجه الاكمل فضلا عن معمل مركزي مجهز باحدث الاجهزه الحديثة التي تستخدم في عمليات فحص المياه بمحطة مياه المقرن .

سونا

شارك الموضوع :





