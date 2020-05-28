اطلاق مبادرة نداء منصة ثورة صحة السودان لمكافحة جائحة كورونا





أعلن د. راشد عبدالله جمعة احمد مؤسس مبادرة منصة ثورة صحة السودان مستشار الباطنية والسكتة القلبية وامراض الشرايين وارتفاع ضغط الدم بالمملكة المتحدة عن أطلاق مبادرة منصة ثورة صحة السودان.

وقال في تصريح لـ(سونا) ان المبادرة تهدف للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاجراءات المعمول بها في معظم الدول ذات الإصابات العالية لمكافحة جائحة كورونا بالسودان، بجانب تحريك الدعم للكوادر الصحية والمستشفيات وإمدادها بالعربات والإرشادات والتوجيهات والتواصل لكيفية ادارة الازمة ، فضلا عن التوعية الإعلامية المكثفة وإعلان الحرب علي الفيروس علي مدار الساعة حتي تصل المعلومة للمواطن إضافة لتحريك وتنسيق الدعم ليصل الي اماكن ومناطق الحوجة عوضا عن تخزينه وصرفها في غير مواعينها بجانب تكوين منصة للاستشارات من الاطباء السودانيين الذين يعملون في مواجهة الكورونا لتقديم الاستشارات والنصائح الصحية عن طريق السوشيل ميديا والتلفون المباشر لآخرين من دون نت.

وقال د. راشد أن التبرعات تصل مباشرة لمدراء المستشفيات ونحن على تواصل معاهم على مدار الـ٢٤ ساعة ومع المصانع نعمل بيد واحدة من أجل إنقاذ أهلنا وحماية كادرنا وبناء سوداننا، مشيرا إلى أن مبادرة ثورة صحة السودان منذ اقل من اسبوعين من اطلاقها وفرت 4000 قناع جراحي لمستشفيات التركي، بشائر، مستشفى امدرمان، مستشفى البان جديد، وبورتسودان بولاية البحر الاحمر و الفاشر وسيتم غدا تسليم ٤٠٠٠ قناع لمستشفى بحري، إضافة لدعم مستشفى الشعب بـ 2000 قناع، مستشفى المناطق الحارة 1000قناع ،مركز السكري امدرمان 1000 قناع كما تم تسليم جهاز فحص الدم ( هيماتولوجي / سي بي سي) للمستشفي التركي اليوم.

وكشف راشد تجهيز عدد 6 أجهزة تنفس بمستشفي بشاير وذلك لتاسيس عناية حرجة ومتوسطة في مقبل الايام القادمة بسعة 20 سرير لعلاج حالات الكورونا وعدم تحويلها الي مناطق اخري، فضلا عن ارسال 18000 قناع بالاضافة الى معدات الوقاية الشخصية لولاية جنوب كردفان، إضافة إلى جهاز CBS لمستشفي البان جديد، كما سيتم اصلاح الأشعة وموجات المسح الفوق الصوتية وتجهيز غرف العناية المركزة لكلا من مستشفى البان جديد والمستشفى التركي، وسيتم تحضير ٢٠ سرير ايكو وملحقات اخرى لمستشفى بشائر .

ولفت راشد الي تمويل انتاج 5000 واجهة ( face shield) من قبل وكيل معتمد لدى وزارة الصحة الاتحادية ، وأضاف قائلا مازلنا في انتظار قوائم المتطلبات لكل من المستشفيات .

سونا

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