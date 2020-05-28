محلية بحري تولي اهتمام متعاظم بنظافة المصارف استعدادا للخريف





أكد الأستاذ عبد المنعم عمر احمد المدير التنفيذي لمحلية بحري ان المحلية تولي اهتمام متعاظم بنظافة المصارف استعدادا للخريف برفع الأنقاض ومخلفات الحفر، مؤكداً توفير كافة معينات العمل و المعدات والآليات اللازمة بجانب العمالة اليومية لإنجاز العمل بالصورة المطلوبة، موجهاً إدارة التخطيط العمراني بتكثيف الجهود لتلافي سلبيات العام الماضي والحد من الاثار السالبة للخريف مناشداً المواطنين بعدم وضع النفايات بالمصارف وإتباع السلوك الحضاري في التعامل معها .

يذكر أن المدير التنفيذي للمحلية قام بجولة تفقدية واسعة لعدد من مصارف الامطار بالمحلية وهدفت الزيارة للوقوف على متابعة اعمال الخريف وفتح وتطهير المصارف وإزالة الأنقاض والتأكد من سير العمل بالصورة المطلوبة .

سونا

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