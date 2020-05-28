شاهد بالفيديو.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفجرها داوية: كل النسوان حاقدات ومافي “إنتاية” نظيفة وأنا مجاملاتي الإجتماعية مع الرجال فقط





شنت المطربة السودانية الشابة إيلاف عبد العزيز هجوماً قاسياً على المجتمع النسائي بالسودان, وأتهمت الفنانة النساء بالحقد والحسد.

جاء ذلك خلال سهرة تلفزيونية على فضائية أنغام تم بثها خلال أيام عيد الفطر الحالي, وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد قالت إيلاف في حديثها الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل المختلفة: (مع إحترامي للنساء الموجودات معنا بالأستوديو وأنا واحدة منهم, النسوان حاقدات وكعبات شديد).

وتابعت: (باللغة الدارجية حقتنا أقول مافي “إنتاية” أنثى نظيفة, وإذا رأت المرأة واحدة لونها نظيف ما شاء الله ما بتقولها, حتى لو شاهدت السيدة سيدة أخرى بنفسيات جميلة لا تذكر الله.

وعن مجاملاتها أكدت إيلاف عبد العزيز في حديثها الذي تابعه محرر كوش نيوز أن مجاملاتها للفنانين الرجال فقط, وذكرت بالمقابل أثق تماماً أن أي مناسبة تخصها سيجاملها فيها الرجال فقط.

الخرطوم _ النيلين

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