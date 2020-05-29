وفد السيادة والوزراء يتفقد محطة أبحاث الثروة الحيوانية بولاية سنار





تفقد وفد مجلسى السيادة والوزراء الذي ضم البروفيسور صديق تاور ومولانا رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة ود. علم الدين أبشر وزير الثروة الحيوانية ممثلا لمجلس الوزراء عقب عودة الوفد من ولاية النيل الأزرق بجانب والى سنار المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد تفقدوا محطة أبحاث ام بنين التى تلعب دورا كبيرا فى مجال أبحاث الثروة الحيوانية ومد الولاية بمنتجات الثروة الحيوانية سابقا حيث تعرف الوفد على احتياجات المحطة لتلعب دورها فى مجال الثروة الحيوانية .

وقدم الوالى تنويرا ضافيا حول خطة الولاية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وإنشاء المحاجر البيطرية والمسالخ الحديثة للاستفادة من الإنتاج الكبير للثروة الحيوانية ودخول صادر اللحوم .

وأكد الوفد على الدور الكبير الذى كانت تلعبه المحطة فى إعداد بحوث الثروة الحيوانية ووعد بأعادتها لسيرتها الأولى.

سونا

شارك الموضوع :





