الري تنفى اتساع الخلافات مع الجانب الاثيوبي لاستئناف مفاوضات سدالنهضة





نفت وزارة الري والموارد المائية ما اورده موقع (جريدة السوداني) حول ابلاغ نظيرتها المصرية باتساع الخلافات مع الجانب الاثيوبي حول استئناف مفاوضات سد النهضة وشددت على أن الخبر عار من الصحة ويهدف الي خلق بيئة غير مناسبة لبدء التفاوض.

واكدت الوزارة ان لقاءات وزير الري البروفيسور ياسر عباس مع نظيريه المصري والاثيوبي أسفيريا يوم الاثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٠ كانت مثمرة وجاءت بموجب التكليف الصادر من لقاءات رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع نظيرية المصري والاثيوبي بالترتيب لاستئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع ما يمكن.

ولقد اصدرت الوزارة بيانا في نفس اليوم اوضحت فيه ما جري في الاجتماعان، واكدت الوزارة ان اللقاءات ركزت على الإجراءات والترتيبات اللازمة لإستئناف التفاوض وليس لمناقشة مواقف الدول اتفاقا او اختلافا فهذة اشياء متروكة للتفاوض.

علما بأن السودان طرف أصيل في المفاوضات وله موقفه ورؤاه التي تراعي مصالح البلاد العليا.

سونا

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