برمجة الصرافات لرفع سقف السحب اليومي 5ألف عقب العطلة





– اكد عدد من البنوك تغذية الصرافات الالية بصورة راتبة خلال عطلة العيد لتغطية الاقبال الكبير من المواطنين على السيولة ،كما ان قرار رفع سقف السحب اليومي من 2 ألف الى 5 ألف جنية والذي يتم برمجته فى الصرافات الالية عقب عطلة العيد سيقلل الازدحام فى افرع البنوك .

فى استطلاع اجرته وكالة السودان للانباء مع عدد من البنوك اوضح الاستاذ حيدر حسين نائب مدير عام بنك الاسرة ان التعاملات التقنية بالصرافات الالية ونقاط البيع والبطاقات الالكترونية سارت بصورة طيبة خلال عطلة العيد اما الخدمات المصرفية الاخرى تستأنف عقب العطلة . وقال ان التغذية تتم يومياً وهنالك اقبال شديد من المواطنين على السيولة ، مبينا ان جميع الفروع بها صرافات آلية ونقاط بيع يوجد مناوبين ليديروا شغل التقنية .

وفيما يلي تحوطات من جائحة الكورونا قال هنالك اجراءات احترازية وتوفر الاحتياجات الكاملة من معقمات الايادي والاسطح والكمامات والجونتي حتى على مستوى العملاء وهنالك متابعة بكل الافرع ضمن لجنة طواري مكافحة فيروس كورونا والتى يراسها الاستاذ حيدر حسين . ودعا المواطنين الى الالتزام بالارشادات الواقية عند التعامل مع الصرافات الالية وتداول العملات .

وقال نادر محمد عبدالله مدير فرع الخرطوم بالبنك الفرنسي ان الصرافات تعمل 24 ساعة ويتم تغذيتها بصورة منتظمة وقد فرض بنك السودان غرامات فى حالة عدم توفر سيولةخلال العطلة وتم التركيز على الاماكن السكنية ذات الكثافة .

واضاف ان قرار رفع سقف السحب اليومي من 2 ألف الى 5 ألف جنية والذي يتم برمجته فى الصرافات الالية عقب عطلة العيد سيقلل الازدحام فى افرع البنوك .

وفيما يلي الوقاية من جائحة الكورونا ذكر انهم وفروا كل المعينات وتم تعقيم الافرع كلها خلال ايام العيد حتى الجمهور فرض عليهم الدخول بالكمامة تفادياً للعدوى .

سونا

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