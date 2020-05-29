توزيع 24 ألف سترة واقية للكادر الطبي بالولايات





وزعت لجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية 24 ألف سترة واقية للكادر الطبي بالولايات المختلفة ، فى اطار المبادرة التى اطلقتها اللجنة الشهر الماضي للحاجة الماسة لمكافحة جائحة كورونا .

وقال المهندس حسام عابدين احمد شرف عضو لجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة النسيج فى تصريح (لسونا) ان هذه السترات شارك فى دعمها منظمات المجتمع المدني والخيرين لتغطية الحاجة الماسة بالمستشفيات بالولايات المختلفة وذلك فى اطار المسئولية المجتمعية وتوطين الصناعة فى البلد . واضاف انه تم توزيع 30 ألف كمالة للجيش الابيض بجميع الولايات .

واوضح ان هنالك محاولات لاستجلاب الخامات من الخارج لتصنيع السترات الواقية . ومن جهة اخرى اشار المهندس حسام عابدين مدير مصنع شرف بارنقا للتريكو اشار الى المشاكل التى يعاني منها قطاع الغزل والنسيج واهمها ارتفاع تكلفة الانتاج والطاقة والجبايات وعدم وجود عمالة ماهره وقلة التدريب وعدم توفر الخامات المطلوبة .

سونا

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