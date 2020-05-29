محلية شيكان تؤكد اهتمامها بنظافة المصارف استعدادا للخريف





أكد الأستاذ موسى مكي الضو أحمد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بشمال كردفان أن المحلية تولي اهتمام متعاظم بنظافة المصارف استعدادا للخريف برفع الأنقاض ومخلفات الحفر.

وقال موسى لدى تفقده اليوم فعاليات المبادرة المجتمعية لحي الربع الثاني غرب مدينة الابيض الخاصة بفتح المجاري وازالة الانقاض استعدادا لفصل الخريف ، قال إن المحلية تعمل جاهدة في توفير كافة معينات العمل و المعدات والآليات اللازمة لفتح المجاري وذلك استعدادا لموسم الخريف بكافة مناطق المحلية ، مثمناً ادوار المبادرات المجتمعية التي تسهم كثيرا في تقديم الخدمات المختلفة ، مناشداً المواطنين بعدم وضع النفايات بالمصارف وإتباع السلوك الحضاري في التعامل معها .

من جانبه أوضح الأستاذ عبد الرحمن ابراهيم عضو مبادرة الربع الثاني غرب أنهم يستهدفون نظافة المجاري وازالة الانقاض استعدادا لفصل الخريف، لافتا إلى أن هنالك تفاعلاً مجتمعيا والتفاف من جميع مكونات المجتمع بالحي خلف المبادرة، كاشفا عن دور المبادرة في القضاء على جميع نواقل الباعوض من خلال ردم البرك ، وثمن عبدالرحمن المشاركة الفعالة من جميع سكان الحي وتفاعلهم مع نجاح المبادرة.

سونا

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