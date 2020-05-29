شمال دافور توجه بالالتزام بقرار منع الصلوات في جماعة





وجه مدير الادارة العامة للشؤون الدينية والارشاد بولاية شمال دارفور عبد الرحمن اسماعيل رؤساء لجان المساجد والأئمة والمؤذنين بمدينة الفاشر بضرورة الالتزام بتطبيق قرار والي ولاية شمال دافور المكلف والذي قضى بمنع اداء الصلوات بالمساجد في جماعة وذلك للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد .

ودعا خلال تفقده اليوم برفقة كل من مدير ادارة المساجد بديوان الاوقاف الاسلامية بالولاية الحاج عبد الرحمن ومديري ادارة المساجد و الشؤون الدينية والارشاد بمحلية الفاشر مساجد الطريفية والتجانية والثورة جنوب والتي مازال المصلون يقومون بأداء الصلوات فيها بجانب اقامة صلاة الجمعة دعا ائمة المساجد والمؤذنين بضرورة تنفيذ القرار تجنبآ لانتشار مرض كورونا الذي استشرى بمدينة الفاشر هذه الأيام .

من جهتهم اقر رؤوساء لجان وائمة ومؤذنو تلك المساجد اقروا بأدائهم للصلوات في جماعة خلال الفترة الماضية مؤكدين التزامهم اعتبارا من اليوم بتنفيذ قرار والي الولاية المكلف القاضي بمنع اداء الصلوات بالمساجد في جماعة تحسبآ لجائحة كورونا.

سونا

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