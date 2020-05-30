توقف بيع الاقطان السودانية





انخفضت صادرات القطن السوداني، الى أدنى مستوى لها خلال ١٥ عام الماضية، بسبب جائحة كورونا.

وقال امين عام اتحاد منتجي ومصدري الاقطان صلاح محمد خير ، ل(السوداني) ان الاسعار انخفضت بمعدل ٢٥٪ ، وانخفض الطلب العالمي لتوقف ٧٥٪ من مصانع الغزل والنسيج العالمية ، واضاف : الصين انتهجت مؤخرا سياسية الاغراق لصادراتها من غزول ومنسوجات ، حيث عرضت منتجاتها باسعار اقل بنسبة ٤٥٪ عما كانت عليه قبل جائحة كورونا ، موضحا بان الغرفة حاليا لديها مخزون من انتاج ٢٠١٩ /٢٠٢٠ م، كما توقفت كبرى شركات المحلية عن البيع ، في انتظار مابعد الجائحة ، مشيرا الى ان اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، تتوقع بان يكون هناك ارتداد في الطلب على الملابس، لفترة طويلة قادمة، ويكون سعر رطل القطن في حدود ٥٧ سنت للاقطان المتوسطة التيلة، بانخفاض قدره ٢٥ ٪ مما كانت عليه في الموسم السابق.

الخرطوم :ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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