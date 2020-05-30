فتح جزئي للاسواق بالابيض اعتبارا من غد الاحد





قررت لجنة امن محلية شيكان بولاية شمال كردفان فتح اسواق مدينة الأبيض جزئيا حسب توصية لجنة الطوارئ الصحية وذلك في إطار التحوطات والتدابير الاحترازية لتفشي جائحة كورونا

وأكد الاستاذ موسي مكي الضو المدير التنفيذي لمحلية شيكان رئيس لجنة الأمن أن المحلية مستمرة في تطبيق كافة الاشتراطات والموجهات الصحية للحد من انتشار الجائحة موضحا أن لجنة امن المحلية اتخذت القرار لمزيد من استقرار وتقديم الخدمات المجتمعية للمواطن

وأوضح أن الأسواق التي أشار قرار لجنة الأمن لفتحها يوم الاحد القادم من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا تشمل محلات الإجمالي لسد حاجة الأسواق الفرعية والكناتين بالاحياء من المواد التموينية والغذائية والاستهلاكيةالأسواق الفرعية داخل مدينة الأبيض من السادسة صباحا وحتي الثانية عشر ظهر

وجددت لجنة امن محلية شيكان قرارها الخاص باستمرار منع إقامة الصلوات بجميع دور العبادة علي أن تكتفي المساجد بالاذان فقط وكذلك المطاعم والكافتريات وبائعات الشاي واندية المشاهدة وأماكن تعاطي الشيشة

وقررت لجنة الأمن التزامها التام بالتشديد والرقابة المستمرة بالزمن المحدد للقرار مناشدة كافة المواطنين التزامهم بتنفيذ القرار حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية

واكدت لجنة امن محلية شيكان الاستمرار بقوة في تنفيذ قرار حظر التجوال العام والذي يستمر من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا .

وقال المدير التنفيذي أن لجنة امن المحلية مستمرة في اجتماعاتها للمزيد من الإجراءات والتدابير الخاصة بفتح الاسواق

سونا

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