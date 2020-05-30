انسياب منتجات الثروة الحيوانية لاسواق الخرطوم

اكدتوزارةالزراعة والثروة الحيوامية بولاية الخرطوم انسياب منتجات الثروة الحيوانية بالولاية للاسواق المختلفة فى ظل الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا
وقالت دكتورة اشراقة عوض عثمان مساعد المدير للعام للثروة الحيوانية بالوزارة ( لسونا ) ان الجهات المعنية اعطت اولوية قصوى لحركة نقل الالبان والدواجن واللحوم
وذكرت ان مسالخ الذبيخ للاستهلاك المحلى والصادرتعمل بصورة جيدة مشيرة الى حرص الوزارة غلى الارتقاء بالانتاج الحيوانى
وابانت ان العمل جار لتطوير قطاع الدواجن خاصة فى مجال سلامة وصحة لحومها
واضافت ان الوزارة اتبعت الاشتراطات الصحية بالمسالخ والمساطب الخاصة بتوفير اللحوم للاستهلاك المحلى بالولاية
سونا
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