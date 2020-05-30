لجنة التسيير:تنفيذ الاضراب الشامل للصيدليات بنسبة 90%





نفدت اللجنة التسيرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم اضراب شامل تراوحت نسبته ما بين 85-90٪ .

وقال د. مالك ميرغني رئيس اللجنة التسيرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم لـ(سونا) ان الإضراب ناجح بنسبة 90٪ مشيرا إلى أن بعض الصيدليات التي باشرت عملها صباح اليوم عندما وصلتها المعلومة دخلت في الإضراب، وتأسفت اللجنة على نجاح الإضراب وللوصول الي هذه المرحلة.

وكشف مالك عن تلقى وعود من الدولة بالزام الشركات والمصانع المحلية بالبدء بتوزيع الدواء للصيدليات مقابل رفع الإضراب وأضاف قائلا “مازال التفاوض جار، وان هناك تواصل مع غرفة مستوري الأدوية لحل الإشكالية بالصورة التي ترضى الصيادلة وتوفر الدواء للمواطن” كاشفا عن اجتماع يعقد اليوم مع اللجنة المركزية للصيادلة لمناقشة رفع الإضراب والتوصل الي صيغة ترضى الجميع.

وحول تأثر ادوية الجرعات والأدوية المنقذة للحياة قال ان صيدليات الطوارئ، المستشفيات، الإمدادات الطبية تعمل لامداد الخدمة.

وأضاف حتى لو باشرت الصيدليات الخدمة فهناك انعدام للدربات بكل أنواعها والاونسلين، وأدوية علاج الكورونا والمضادات الحيوية والبندول واذا باشرنا العمل لانستطيع ان نقدم للمواطن سوى المشورة .

سونا

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