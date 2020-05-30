خطوات لتنظيم اسواق محلية شيكان





اكدت محلية شيكان بولاية شمال كردفان اهمية استمرار تنفيذ جملة من الإجراءات الخاصة بتنظيم وتطوير الأسواق وتنظيمها لتكون جاذبة لتشجيع الحركة التجارية والتسويقية

وقال الاستاذ موسى مكي الضو المدير التنفيذي للمحلية في تصريح (لسونا) لقد تم انشاء إدارة لتطوير السوق مشيراً الى اهمية تجديد الحركة التجارية بوضع ترتيبات تعمل علي تنظيم الاسواق تواكب المرحلة

ونبه الى ضرورة وضع كافة المعايير الهندسية والاشتراطات الصحية في تطوير كافة أسواق محلية شيكان مبينا ان المحلية ستعمل علي فتح منافذ تسويقية في اسواق أخري تستوعب الباعة الجائلين والفريشة وفق الضوابط والإجراءات حتي لا يكون هناك ضرر يلحق بهم من عملية التنظيم

ووجه المدير التنفيذي بفتح الطرق الرئيسة بالاسواق وتسهيل الحركة للمواطن مشيرا الى اتجاه المحلية لاجراءات صارمه لكل من يحاول مخالفة قرارات المحلية في تطوير وتنظيم الأسواق

ومن جانبه أوضح عبد القادر ادم أحمد مدير إدارة تطوير وتنظيم الأسواق أن الإدارة تسعى لترقية أسواق المحلية بصورة تجعل منها مراكز تجارية تلبي طموحات المواطن مؤكدا أن الحملة مستمرة في إزالة كافة التشوهات والمخالفات المختلفة وصولا لتحسين الصورة البصرية وتسهيل مسارات الحركة والمحافظة علي الوضع العام للاسواق

وأكد عبد القادر أن إدارة تطوير وتنظيم الأسواق تعمل في وجود كوادر مختلفة تنفذ الأوامر المحلية وبرامج وخطط الإدارة مبينا أن المرحلة القادمة تشهد مزيد من التنسيق مع كافة الإدارات ذات الصلة لتفعيل القوانين الصحية والمخالفات الهندسية وترقية البيئة .

وأشاد مدير الإدارة بالتعاون المتميز مع كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية ودورهم المتميز في دعم واسناد الإدارة في تنفيذ مهامها

وتطرق الى الخطوات التى اتخذت لمنع كل انواع العرض التجاري علي الأرض والعرض خارج المحلات التجارية وإزالة الطبالي وجميع المناظر السالبة لجعل وضع السوق صحي ومشرق بالإضافة لمنع حركة التكتك وعربات (الكارو) داخل منطقة السوق الكبير وذلك لتخفيف التكدس والازدحام بالسوق وخفض ومكافحة الأوبئة والأمراض .

سونا

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