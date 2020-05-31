المركزي يوجه بفك حجز حسابات مصرفية تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية





وجه بنك السودان المركزي، المصارف بفك حجز حسابات مصرفية لـ(23) شركة ومؤسسة ومصنع تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، بجانب اعتماد توقيع أسماء وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول ومدير عام الموازنة نادية محمد عثمان لإدارة تلك الحسابات.

وأوضح منشور صادر عن البنك المركزي إطلع عليه (باج نيوز) اليوم “السبت”، أن فك حجز الحسابات تم بعد خطاب من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وكانت لجنة إزالة التمكين أصدرت قراراً أبريل الماضي، بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، وحجز واسترداد جميع أموال وأصول المنظمة داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية، ونص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الإستثمارية.

صحيفة الجريدة

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