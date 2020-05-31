التغيير : مشروع غندور قبره الشعب ولن يعود





رد الأمين العام للمؤتمر السوداني ،القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر بعنف على تغريدة رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم غندور ، والذي كتب (الظلم لن يدوم و الظالم لن يظل هانئ البال الى الأبد) و (حقوقنا ليست منحة من أحد وفي سبيل ممارسة تلك الحقوق، نحن على استعداد تام لدفع المقابل سجناً كان أو غيره).

وقال خالد ساخرا على حسابه ب (تويتر) : (مدهشة هي اللغة التي يتحدث بها ابراهيم غندور، ما ذكر الظلم وكبت حرية التعبير إلا والتصق بالجماعة التي ينتمي لها إن مشروع غندور قد قبره الشعب ولن يعود ومن إنصاف الأقدار أن يحيا المرء ليرى الكيزان مجدداً في ثياب الحمل الوديع).

واضاف خالد : (أن الظلم وكبت حرية التعبير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها غندور)

واصاف أمامنا المستقبل نخطيء ونصيب، أما مشروع غندور فقد قبره الشعب ولن يعود).

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :





