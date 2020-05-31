السودان: الكاف يحسم مصير بطولاته.. الليلة





يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا طارئا اليوم الأحد عبر الفيديو من اجل مناقشة مصير البطولات المتوقفة حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويبحث “الكاف” مع أعضائه مصير نصف نهائي دوري الأبطال وكاس الكنفدرالية حيث يظل الاقتراح الأقرب للتجسيم هو تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة لنصف النهائي من أجل إنهاء المسابقتين، اللتين يتمسك الاتحاد بعدم إلغائهما .

ويلتقي الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد.

وفي كاس الكنفدرالية سيلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني .

كما سيتطرق الاجتماع لمصير بطولة أمم إفريقيا المقبلة ويظل الاقتراح الأبرز تأجيلها لشهر جانفي 2022 بسبب تبقي 4 جولات من التصفيات لم تقم بعد ما يصعب إقامتها في جانفي 2021 كما كان مقررا في ظل رفض الكاميرون استضافة البطولة في فصل الصيف بسبب صعوبات مناخية.

كما سيتطرق اجتماع الهيئة القارية لعدد من المسائل المطروحة الاخرى على غرار تصفيات بطولة إفريقيا للشباب ودراسة الوضع الصحي في دول القارة وإمكانية تقديم مساعدات جديدة للدول الأكثر احتياجًا.

السوداني

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