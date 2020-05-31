تمديد حظر التجوال واغلاق الأسواق بالنيل الابيض لأسبوعين





اصدر الاستاذ الطيب محمد عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالإنابة القرار رقم 47لسنة 2020م والخاص بتمديد اغلاق الأسواق والمعابر الحدودية وحظر التجوال لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الاول من يونيو وحتى يوم الاثنين الرابع عشر منه مع إيقاف حركة المواصلات الداخلية والخارجية بجميع مدن الولاية .

واستثنى القرار محلات بيع الخضار واللحوم وبقالات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات والورش العاملة في مجال صيانة الآليات الزراعية كما اشتمل القرار كذلك على تمديد فترة الإجازة بأجر الممنوحة للعاملين بالولاية والوحدات الاتحادية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين الاول من يونيو للعام 2020م و حتي الاثنين الرابع عشر منه واستثني القرار العاملين في قطاعات تقديم الخدمات الضرورية في الكهرباء والمياه والصحة والقوات النظامية والنيابة العامة ولجان طوارئ مكافحة وباء الكورونا إلي جانب العاملين في قطاعات مصانع السكر وشركات المواد الغذائية والبنوك .

وقال والي النيل الأبيض بالإنابة في تصريح ل (سونا) إن هذا القرار يأتي بعد الاطلاع على الموقف الصحي بالولاية حسب التقرير الوارد من اللجنة الفنية لدرء وباء كورونا والذي أوضح أن الوباء في مرحلة الانتشار المجتمعي في الولاية و الولايات المجاورة وامنت لجنة أمن الولاية على هذا القرار لمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وطمأن والي النيل الأبيض بالإنابة مواطني الولاية بأن الوضع الصحي تحت السيطرة مناشدا جميع المواطنين للتعاون مع الجهات الرسمية واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الواردة من وزارة الصحة بالولاية والمركز بالجلوس في المنازل وتفادي الازدحام والتجمعات بقدر الإمكان حفاظا على أنفسنا ومجتمع الولاية .

سونا

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