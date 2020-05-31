همد يتعهد بتذليل عقبات مركز غسيل الكلى





تعهد والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل بمركز غسل وامراض الكلى بموقعه الجديد بالمستشفى المرجعي بعد الانتقال من موقعه القديم بحي الميرغنية .

ووقف الوالي برفقة مديرعام وزارة الصحة الدكتورة ايمان محمود ومدير شرطة الولاية على الخدمات المقدمة للمرضى من خلال عمليات الغسيل عبر ثلاث ورديات تستهدف (45) مريضا بالاضافة الى الاشكاليات التي تواجه المركز خاصة مشكلة المياه التي تعتبر من الاساسيات في العمل بالاضافة الى عدم استقرار الامداد الكهربائي .

واستمع الوالي الى تنوير شامل من الدكتور البشير قسم الباري مدير المركز عن احتياجات العمل خاصة في ظل نقص المعينات باعتبار ان الموقع حديث وتنقصه بعض الخدمات فضلا عن الاشكاليات التي تتم على مستوى تهيئة بيئة العمل والكادر العامل لاستقبال المرضى ، مشيرا الي أن المركز وفي موقعه الجديد يمتاز بمقومات وبنيات تحتية ممتازة قابلة الى التطوير .

من جانبها اشارت مدير عام وزارة الصحة الى الرؤية الموضوعة للعمل بالمركز والتي من اهمها توفير اساسيات العمل في البنيات التحتية مبينة ان المركز سيقدم خدماته للمرضى بشكل افضل حال اكتمال كافة المعينات وثمنت اهتمام حكومة الولاية بالمركز وسعيها لتذليل العقبات ,

من جانبه اشاد الوالي بالكادر الطبي العامل بالمركز بالاضافة الى الخيرين ومساهمتهم في دعم العمل خاصة موطني حي الميرغنية ، ووجه الدعوة لابناء الولاية بدول المهجر لدعم المركز وتكلمة احتياجاته خاصة ماكينات الغسيل لزيادة السعة الاستيعابية مشيرا الي ان هذه الأعمال تأتي في اطار خطة الولاية لتوطين العلاج بالداخل وتخفيف معاناة المرضى .

سونا

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