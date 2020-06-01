الحزب الشيوعي يرحب بزيادة الأجور ويطالب بضبط السوق





رحب مكتب النقابات بالحزب الشيوعي بالزيادات التي أجرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاد اجراءات بالتزامن مع رفع الاجور.

وقال الشيوعي في بيان له امس حتى لا يبتلع السوق الزيادات وطالب بضبط السوق المنفلت وخفض وتيرة التضخم وتركيز أسعار السلع خاصة الأساسية منها والتخلص من سياسة تحرير الاسعار.

ورأى ان من أهم الإجراءات لخفض التضخم تتمثل في دعم الإنتاج الصناعي والزراعى لتحقيق الوفرة وبالتالي خفض الأسعار .

وأردف أن الضعف الهائل في الأجور فاقم من تردي الأداء ومن استشراء الفساد المتمثل في الاختلاس والرشوة والمحسوبية التي ضربت الخدمة المدنية كل تلك السنوات.

وتوقع أن تتحرك الحكومة عاجلا لتشمل الزيادات العاملين والعاملات في القطاع الخاص (الصناعي ، التجاري، الزراعي والخدمي).

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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