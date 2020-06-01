وكيل الري: المصادر المائية والخزانات مسؤولية وزارة الرى





قال وكيل وزارة الرى والموارد المائية م. ضوء البيت عبد الرحمن منصور ان جميع المصادر المائية والخزانات بالبلاد تقع تحت مسوؤلية وزارة الرى والموارد المائية، واشار خلال تفقده خزان جبل اولياء برفقة قيادات وادارات وزارة الرى صباح اليوم استعدادا للموسم الصيفى وملء البحيرة الى ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه خزان جبل اولياء الميكانيكية والادارية والبشرية والعمل علي مجابهتها حسب امكانيات البلاد الاقتصادية الحالية، وماتواجهه البلاد من اثار جانحة كورونا، وجدد الوكيل التأكيد علي سعى وزارته لخلق بيئة عمل جاذبة للعاملين للارتقاء بالعمل .

من جانبه استعرض م. رمضان ادم عبدالله مدير خزان جبل اولياء التحديات التى تواجه العمل بالخزان وفى مقدمتها عمليات التاهيل الميكانيكية والطرق والكادر البشرى العامل.

يذكر ان خزان جبل اولياء أُنشئ فى العام 1937 بواسطة الحكومة المصرية وزادت اهميته للدولة المصرية بعد قيام السد العالى وتم تسليمه للدولة السودانية فى العام1977م ليستفاد منه فى رفع منسوب المياه فى المناطق امام جسم السد وخلفه حتى يمكن من رى مشاريع النيل الابيض الزراعية، كما يستفاد منه فى انتاج 30 ميقاواط كهرباء لتغذية الشبكة القومية .

سونا

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