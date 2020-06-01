بنيامين يؤكد على اهمية برنامج من المنتج للمستهلك





أكد الاستاذ محمد يسن بنيامين المصرفي ببنك ابوظبي التجاري الى اهمية الاستمرار فى برنامج من المنتج الي المستهلك الذى نفذ بولاية الخرطوم خلال الايام الماضية، معربا عن امله فى تعميم البرنامج لولايات السودان المختلفة لتعظيم الفائدة

واشار فى تصريح لسونا الى ضرورة صدور قانون التعاون لتعميم الجمعيات بالاحياء بجميع ولايات السودان المختلفة مؤكدا اهمية تفعيل الاجهزة الرقابية وقوانينها الرادعة خصوصا في عمليات التهريب والاحتكار علي ان تكون محاكماتها علنية.

ونبه الى ضرورة تنشيط قانون التعاون وتحويله من اجهزة ساكنة الى فعالة ودقيقة لتوصيل الخدمات للمستهلك بصورة آمنة وباسعار معقولة.

وتطرق بنيامين الى اهمية استثمار القروض في البنية التحتية و الاليات الثقيلة لدفع عملية الانتاج وإيقاف استخدام القروض لاستيراد السلع الإستهلاكية

سونا

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