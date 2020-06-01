النيلين
اقتصاد وأعمال

أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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فيما يلي أسعار الذرة باسواق محاصيل القضارف والوارد منه اليوم

دبر: أعلي سعر 10000 ج أدني سعر 9500 ج, الوارد 65 جوال

فتريته: أعلي سعر 8100 ج أدني سعر 8000 ج,الوارد 416 جوال

مقد : أعلي سعر 8200 ج أدني سعر 8000 ج,الوارد 40 جوال

عكر: أعلي سعر 8000 ج أدني سعر 7900 ج الوارد 130 جوال

صفراء: أعلي سعر 8000 ج أدني سعر 7900 ج

تترون : أعلي سعر 10300 ج أدني سعر 10200 ج

ودباكو: أعلي سعر 8500 ج أدني سعر 8000 ج الوارد 150 جوال

حريراي: أعلي سعر 8500 ج أدني سعر 8200 ج

الدخن : أعلي سعر 11100 ج أدني سعر 11000 ج,الوارد 121

جملة الوارد (922) جوال ذرة

سونا

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