4 سيناريوهات للموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية





ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، العديد من المقترحات للموسم الجديد 2020 – 2021، من مسابقات الأندية سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، خاصة فى ظل ضيق الوقت الخاص بالموسم الجديد، خاصة حال أقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا فى موعدها، خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين فى الكاميرون، بالإضافة لعدم نهاية الموسم الحالى، المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويسعى “كاف”، لإنهاء الموسم الجديد من مسابقات الأندية، خلال شهر مايو 2021، قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

واقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى، العديد من المقترحات للموسم الجديد، والتى نستعرضها فى التقرير التالى:

1 – إلغاء تأهل الأندية التى ودعت دوري الأبطال إلى الكونفدرالية، ولكنه يخشى من إضعاف بطولة الكونفدرالية.

2 – إلغاء دور ربع النهائي وتأهل أوائل المجموعات الأربعة في دور الـ16 إلى نصف النهائي مباشرة.

3 – إقامة نصف النهائي والنهائي في دولة واحدة بمباراة واحدة وليس ذهاب وإياب لإنهاء الموسم قبل يونيو.

4 – إقامة النهائي أثناء إقامة اليورو بعد شهر يونيو دون اي تعديل على نظام البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، قد كشف عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد “كاف” استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين في خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء ونشرته وسائل إعلام مغربية وجاء كالتالي:

الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

اليوم السابع

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