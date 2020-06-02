وكيل الري يقف على العمل بسد مروي استعدادا للموسم الصيفي





وقف وكيل وزارة الرى والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور اليوم على سير العمل في سد مروي وحجم المياه المخزنة والتوليد الكهربائي،وذلك ضمن سلسلة زيارته الميدانية للخزانات استعدادا للموسم الصيفي .

ودعا الوكيل في اجتماعه مع مهندسى محطة التوليد الى ضرورة التعاون بين الرى والكهرباء لتحقيق اكبر قدر من الفائدة وتعهد بتحسين بيئة العمل، مؤكدا ان الانسان هو محور اهتمام الوزارة بالتدريب ورفع المقدرات وتحسين المرتبات.

وقال ان الهدف الأساسي من الزيارة هو التحضير للموسم الصيفى ومتابعة تخزين المياه وتحقيق بيئة عمل مريحة للاستفادة من الخبرات التراكمية للمهندس السودانى.

من جانبه طالب مدير الادارة العامة لسد مروى المهندس اسامة عبدالله ابو الحسن بالتعاون والتنسيق بين الري والكهرباء ، مشيرا الى استعدادهم لفصل الصيف بصيانة بوابات المفيض ومكنات التوليد والتوربينات.

وسيزور الوكيل خزانات سنار وخشم القربة وستيت واعالي عطبرة خلال الايام المقبلة ، وذلك بعد ان آلت ادارة الخزانات لوزارة الري من شركة التوليد المائي.

سونا

شارك الموضوع :





